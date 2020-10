Ντόντσιτς, Μπούκερ, Ανουνόμπι και Ντέιβις: Τα buzzer beater της φούσκας είναι το ένα καλύτερο από το άλλο (vid)

Η σεζόν στο ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και παρά τις δυσκολίες, το θέαμα ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Τα μεγάλα σουτ και οι μεγάλες στιγμές δεν έλειψαν και τα buzzer beater έκλεψαν την παράσταση. Λούκα Ντόντσιτς, Μπούκερ, Ανουνόμπι και Ντέιβις ήταν οι πρωταγωνιστές σε σουτ που θα μείνουν στην ιστορία και όταν τα παρακολουθείς όλα μαζί, καταλαβαίνεις πόσο ξεχωριστές είναι αυτές τις στιγμές.

Relive the buzzer-beaters from the NBA bubble

@luka7doncic

@DevinBook

OG Anunoby

@AntDavis23 pic.twitter.com/YyDPSGkfev

— SportsCenter (@SportsCenter) October 17, 2020