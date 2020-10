Οι Λέικερς σκέφτονται ανταλλαγή για τον Κρις Πολ! (pic)

Ο Κρις Πολ έκανε μια εκπληκτική σεζόν με τους Θάντερ και παρά το αρχικό ξενέρoμα του, όταν έγινε ανταλλαγή, βοήθησε την Οκλαχόμα να φτάσει μέχρι τα playoffs.

Ο 34χρονος γκαρντ έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση και αυτό έκανε τους Λέικερς να σκέφτονται τρόπο για να το φέρουν στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με αναλυτή του ΝΒΑ, ο CP3 ενθουσιάζεται στην ιδέα αυτή, ενώ η φιλία του και η εμπιστοσύνη που μοιράζεται με τον ΛεΜπρον είναι εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία.

Να θυμίσουμε όμως ότι οι Λέικερς δεν είναι μόνοι τους, αφού πολλές ομάδες, θα ήθελαν ένα τόσο ποιοτικό γκαρντ και μέσα σε αυτές και οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

According to a league executive on the possibility of the Lakers pursuing a Chris Paul trade;

"Chris Paul would love to come back to L.A. I know it would be a dream come true for Chris...I know LeBron loves and trusts him, and he would be a good fit."

- (Via @EricPincus) pic.twitter.com/esg7sat1VT

— Hoop Central (@TheHoopCentral) October 15, 2020