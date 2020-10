Επέστρεψε στο σπίτι ο ΛεΜπρον και τιμώρησε τον Μπρόνι για το βίντεο (pics & vid)

Δύσκολα τα πράγματα για τον νεαρό Τζέιμς, που είδε τον πατέρα του να επιστρέφει σπίτι από την φούσκα και πιθανότατα τον τιμωρεί για το λάθος του. Πριν από μερικές ημέρες και όσο ο ΛεΜπρον αγωνιζόταν για το πρωτάθλημα στο Ορλάντο, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τον Μπρόνι να καπνίζει, ένα «περίεργο» τσιγάρο.

Ο ηγέτης των Λέικερς δεν έκανε κάποιο σχόλιο για το γεγονός, αλλά φαίνεται πως οι συνέπειες βγαίνουν τώρα. Από την ημέρα που ο ΛεΜπρον επέστρεψε στο σπίτι του, ο νεαρός Τζέιμς έχει εξαφανιστεί από τα σόσιαλ μίντια. Συγκεκριμένα θα έπαιρνε μέρος σε ένα διαδικτυακό παιχνίδι, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ σε αυτό με τις φήμες να οργιάζουν.

Ο Μπρόνι δεν είναι ενεργός πουθενά και φυσικά το twitter σημειώνει πως ο πατέρας του επέστρεψε και ο νεαρός ήρθε προ των ευθυνών του.

BREAKING: Odell Beckham Jr. Accidentally revealed that Bronny James got grounded by Lebron

Ever since LeBron James has arrived back home, no one has heard from Bronny. On Monday night, Bronny was supposed join NFL star Odell Beckham Jr. to play Call of Duty on a live stream. pic.twitter.com/h4xDy38CeJ

