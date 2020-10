O ΛεΜπρόν ευχαρίστησε τον φίλο του Μπαράκ Ομπάμα (pic)

Δεν είναι πολλοί όσοι έχουν το προνόμιο να αποκαλούν «φίλο» έναν Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμη και αν ο Πρόεδρος είναι πρώην. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει σφυρηλατήσει στη σχέση του με τον Μπαράκ Ομπάμα.

Και το τέταρτο πρωτάθλημα που κατέκτησε ο ΛεΜπρόν αποτέλεσε την αιτία για την ανταλλαγή τρυφερών μηνυμάτων ανάμεσα στους δύο.

Πρώτος έστειλε ο πρώην Αμερικανός Πρόεδρος. Και λίγες ώρες αργότερα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς απάντησε: «Σε ευχαριστώ φίλε μου!!! Πραγματικά εκτιμώ τη φιλία και τα λόγια σου».

Το μόνο δεδομένο είναι πως οι Λος Άντζελες Λέικερς (και ανάλογα με το πρόγραμμα της νέας σεζόν) θα περιμένουν την εξέλιξη των Αμερικανικών Εκλογών και την επανεκλογή ή όχι του Ντόναλντ Τραμπ. Προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν ξανά τον Λευκό Οίκο, επαναφέροντας την παράδοση που έχει σταματήσει στα χρόνια του Τραμπ.

Thank you my friend!!! Truly appreciate our friendship and your words. https://t.co/ytsjDX4xKr

