Λος Άντζελες Λέικερς: Τα... γύρισε ο Ντέιβις για την free agency

Τι θα κάνει ο Άντονι Ντέιβις; Ο δρόμος μπροστά του διαθέτει τη δική του επιλογή: Να ανανεώσει το συμβόλαιό του ή να βγει στην αγορά ως ελεύθερος!

Λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του τίτλου από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Ντέιβις έμοιαζε να βάζει τίτλους τέλους στη σχέση του με τους πρωταθλητές.

Αφήνοντας ένα συμβόλαιο αξίας 28.751.775 δολαρίων για να αναζητήσει κάτι καλύτερο σε άλλη ομάδα. H ανανέωση του συμβολαίου του είναι έτσι και αλλιώς δική του επιλογή, σύμφωνα με όσα υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι.

Ωστόσο, σε ένα live που έκανε ο Κουίν Κουκ στο Instagram, o Ντέιβις έκανε λόγο για το επόμενο πρωτάθλημα των Λος Άντζελες Λέικερς.

Anthony Davis on IG Live: “We’re gonna run it right back.”

AD is an upcoming free agent. pic.twitter.com/3QlxoNDv0m

— Legion Hoops (@LegionHoops) October 12, 2020