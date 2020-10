Λέικερς: Το απίστευτο 57-0 της τελευταίας περιόδου (pic)

Μπόλικο χρυσό. Μία μεγάλη πινελιά με μοβ χρυσό. Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι οι νέοι πρωταθλητές του ΝΒΑ. Επικρατώντας των Μαιάμι Χιτ με 4-2 στη σειρά των τελικών.

Με ένα απίθανο ρεκόρ για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς και τους συμπαίκτες του. Ένα αήττητο που φτάνει στο 57-0! Πότε συνέβη αυτό;

Οι αριθμολάγνοι του ΝΒΑ διαπίστωσαν ότι οι νέοι πρωταθλητές δεν ηττήθηκαν, όταν στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ήταν μπροστά στο σκορ!

Συνέβη σε 57 περιπτώσεις και καμία δεν κατέληξε σε απώλεια. Τη φετινή σεζόν οι Λέικερς έδωσαν 71 αγώνες στην κανονική περίοδο και άλλους 21 στα playoffs (συνολικά 92 αγώνες).

The Lakers didn't blow ONE fourth quarter lead this season. They're the first team in NBA history to do so. pic.twitter.com/jYZ4LZd8Pn

— theScore (@theScore) October 12, 2020