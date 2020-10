Αντετοκούνμπο Γιάννης σε Κώστα: «Είμαι τόσο υπερήφανος, είσαι για πάντα πρωταθλητής» (pic)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο κατέκτησε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, με την φανέλα των Λέικερς και ο μεγάλος του αδελφός δεν θα μπορούσε να είναι πιο υπερήφανος με αυτό. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Κώστα και δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος και υπερήφανος για τον αδελφό του.

«Συγχαρητήρια Κώστα, είμαι τόσο χαρούμενος. Είσαι πρωταθλητής ΝΒΑ για μια ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος να εκπροσωπείς την οικογένεια μας και τις χώρες μας».

Congratulations @Kostas_ante13 I’m so freaking proud!! You are a NBA champ for life Way to represent our family and our countries. pic.twitter.com/abqBFoWqsc

