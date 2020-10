ΝΒΑ: Συγκλόνισε ο Σπόελστρα που δάκρυσε στις δηλώσεις του! (vid)

Το Μαϊάμι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση απέναντι στους Λέικερς στους NBA Finals.

Οι λαβωμένοι από τραυματισμούς Χιτ ηττήθηκαν από τους Καλιφορνέζους με 93-106 στο Game 6 ενώ ο Τζίμι Μπάτλερ ήταν ξεκάθαρος μιλώντας προς τους οπαδούς του Μαϊάμι: «καλά θα κάνετε να πιστέψετε ότι θα επιστρέψουμε».

Από την πλευρά του, ο Έρικ Σπόελστρα μίλησε για τις προσπάθειες των παικτών του κόντρα στους Λέικερς και δάκρυσε πριν τεθεί στη διάθεση των εκπροσώπων του Τύπου:

«Ό,τι κι αν συμβεί στο μέλλον, θα θυμόμαστε για πάντα αυτή τη χρονιά. Θα θυμόμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας αυτή τη σεζόν, αυτή την εμπειρία, αυτά τα αποδυτήρια. Σε αυτή τη δουλειά είναι ευλογία να έχεις γύρω σου ανθρώπους σαν κι αυτούς... Είχαμε παιδιά που δεν ήταν έτοιμοι στο 100% για να παίξουν, ίσως δεν έπρεπε να παίξουν καν όμως επέμειναν να το κάνουν. Έτσι είναι φτιαγμένη αυτή η ομάδα. Ήθελα να το κάνουν για να βοηθήσουν τους συμπαίκτες τους. Είμαι σκασμένος γιατί δεν βρήκαμε τον τρόπο να τελειώσουμε τη χρονιά με μια νίκη».

Erik Spoelstra wiping away tears for over 30 seconds before starting his first answer post-game. pic.twitter.com/japm0ctsht

— Will Manso (@WillManso) October 12, 2020