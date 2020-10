«Ο ΛεΜπρόν παίζει στην πιο soft εποχή που έχουμε δει ποτέ»! (vid)

Από το 2003, όταν δηλαδή μπήκε για πρώτη φορά στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει πετύχει ουκ ολίγα επιτεύγματα, έχοντας να επιδείξει τρία πρωταθλήματα.

Τα δυο στο πλευρό των Ντουέιν Ουέιντ, Κρις Μπος ως μέλος της Big Three των Χιτ. Το ένα στην επιστροφή του στους Καβαλίερς, αφιερώνοντας το στην πόλη του Κλίβελαντ. Πλέον θέλει να φτάσει ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο, εκεί όπου οι Λέικερς προηγούνται με 3-1 νίκες στους NBA Finals με το Μαϊάμι.

Και μπορεί ο «Βασιλιάς» να δήλωσε πρόσφατα πως δεν θα κοιμηθεί μέχρι να τελειώσει η δουλειά όμως ο δημοσιογράφος Στέφεν Σμιθ εξέφρασε μια ιδιαίτερη άποψη on camera που προκάλεσε αρκετό ντόρο: «Πιστεύω ότι ο ΛεΜπρόν παίζει στην πιο soft εποχή που έχουμε δει ποτέ»!

I believe @KingJames is playing in the SOFTEST era we have ever seen. pic.twitter.com/Xpb2VJp32V

— Stephen A Smith (@stephenasmith) October 8, 2020