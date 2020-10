Το έφεραν από εδώ, το έφεραν από εκεί, αλλά στο τέλος κατάφεραν να... κάνουν δικό τους έναν σούπερ σταρ του μπάσκετ! Τουλάχιστον να φωτογραφηθεί με τα μπλουζάκια τους!

Ο Α.Ο. Μυκόνου συνέχισε το ρεσιτάλ στα social media και έριξε «βόμβα» Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος μετά τον αποκλεισμό των Μάβερικς αποφάσισε να κάνει τις διακοπές του στο νησί των ανέμων.

Εκεί τον... τσάκωσαν οι άνθρωποι της ομάδας μπάσκετ της Μυκόνου προκειμένου, έστω, να βγει μια φωτογραφία με το μπλουζάκι του συλλόγου:

«Μετά τις απορρίψεις από Ντιλέινι και Σλούκα, καταφέραν να βρούμε έναν γκαρντ. Λούκα Ντόντσιτς, είναι τιμή μας» ανέφερε ο Α.Ο. Μυκόνου στη σχετική ανάρτηση και συνέχισε:

«Πιο διαγαλαξιακός επικοινωνιακός τρόπος να προμοτάρουμε την καινούργια collection παίζει?»

Well after @foe23

and @kos_slou

rejections ....

we managed to find a ....guard.@luka7doncic we are honoured.

ΥΓ.Πιο διαγαλαξιακος επικοινωνιακος τροπος να προμοτάρουμε την καινουργια collection παιζει?

Στειλτε Dm για

υπογεγραμμενα μπλουζακια

απο τον.........admin pic.twitter.com/yzlApGjV6L

— AO_MYKONOY_BC (@aom_bc) October 8, 2020