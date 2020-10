Ο ΛεΜπρόν και το «I Promise School» στο κουτί ιστορικών δημητριακών! (pics & vid)

Η δράση του ΛεΜπρόν Τζέιμς εκτός παρκέ είναι γνωστή και γι' αυτό το λόγο έχει χαρακτηριστεί πως είναι «more than an athlete». Δηλαδή, πολλά περισσότερα από ένας απλός αθλητής.

Μέσα σε όλα όσα κάνει, έχει ιδρύσει και το «I Promise School» στην γενέτειρά του, το Άκρον, ώστε να δώσει σε παιδιά και οικογένειες ίσες ευκαιρίες στον έξω κόσμο, μέσα από την εκπαίδευση.

Και τώρα, ο ίδιος και το «παιδί» του κατέκτησαν ένα... πρωτάθλημα, αφού φιγουράρουν στο κουτί ιστορικών δημητριακών, των «Wheaties».

«Πρωταθλητής δεν είναι αυτό που είσαι. Αλλά αυτό που κάνεις. Το σχολείο είναι χτισμένο πάνω στην προϋπόθεση ότι κανείς δεν βαδίζει μόνος στη ζωή. Κάθε μέρα, όταν παιδιά και οικογένειες περνούν την πόρτα του “I Promise School”, γνωρίζουν ότι είναι στο δρόμο του πρωταθλητή», γράφουν πάνω τα δημητριακά, που από το 1934 αποφάσισαν να έχουν αθλητές στη συσκευασία τους, με πολλούς αστέρες του ΝΒΑ να έχουν περάσει από εκεί (Τζόρνταν, Μπερντ, Τζόνσον, Τσάμπερλεϊν, Ντάνκαν, Ο' Νιλ, Κάρι, Ίρβινγκ, κ.ά.).

