Τζορτζ Καρλ: «Γαμ...αι ο Τραμπ»! (pic)

Οι Λέικερς βρίσκονται μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ όμως η τηλεθέαση της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη παρουσιάζει... ελεύθερη πτώση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το Game 1 των Τελικών ανάμεσα στους Λέικερς και τους Χιτ παρακολούθησαν 7.4 εκατομμύρια Αμερικανοί κατά μέσο όρο, το Game 2 σχεδόν 4.5 εκατομμύρια και το Game 3 περίπου 4.39 εκατομμύρια.`

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει τη δική του ερμηνεία για το συγκεκριμένο γεγονός, εξηγώντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι τα νούμερα τηλεθέασης είναι πολύ άσχημα γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί από το ΝΒΑ. Νομίζω πως λειτουργούν σαν πολιτική οργάνωση, αυτό δεν είναι καλό να συμβαίνει στον αθλητισμό της χώρας».

Από την πλευρά του, ο βετεράνος κόουτς Τζορτζ Καρλ ανέφερε: «Γίνεται πολλή κουβέντα για την τηλεθέαση των Τελικών. Υπάρχουν πολλοί λόγοι... Τα μηνύματα της λίγκας για την κοινωνική ανισότητα δεν είναι ένας από αυτούς. Αλλά, γαμ...αι ο Τραμπ! Και τώρα νιώθω καλύτερα».

