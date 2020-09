Τραμπ για ΝΒΑ: «Ο κόσμος έχει κουραστεί, σταθείτε όρθιοι για την πατρίδα»! (pic)

Η ιστορική απόφαση των Μπακς να μην αγωνιστούν στο Game 5 με το Ορλάντο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την έξαρση της αστυνομικής βίας και την κοινωνική ανισότητα στις ΗΠΑ ταρακούνησε τον αμερικανικό αθλητισμό και βρήκε υποστηρικτές απέναντι στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε σχετικά:

«Ο κόσμος έχει κουραστεί παρακολουθώντας το ΝΒΑ να έχει πολιτικοποιηθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό. Η τηλεθέαση στο μπάσκετ έχει πέσει κατακόρυφα και δεν έχει γυρισμό! Ελπίζω το αμερικανικό ποδόσφαιρο και το μπέιζμπολ να παρακολουθούν τις εξελίξεις γιατί σε διαφορετική περίπτωση, το ίδιο θα συμβεί και με αυτούς. Σταθείτε όρθιοι για την πατρίδα και τη σημαία μας»!

People are tired of watching the highly political @NBA. Basketball ratings are WAY down, and they won’t be coming back. I hope football and baseball are watching and learning because the same thing will be happening to them. Stand tall for our Country and our Flag!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020