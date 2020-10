ΝΒΑ: Κομμάτι παρκέ με την υπογραφή του Κόμπι πωλήθηκε για $631.000!

Ένα κομμάτι παρκέ από το ιστορικό τελευταίο παιχνίδι του Κόμπι Μπράιαντ κόντρα στους Τζαζ στο οποίο ο Black Mamba σκόραρε 60 πόντους βγήκε σε δημοπρασία.

Το κομμάτι έχει πάνω τον αριθμό 8 με άσπρο χρώμα και γύρω του μoβ, το οποίο έχει και υπογραφή από τον Κόμπι, η οποία μπήκε στις 13 Απριλίου του 2016, μετά το παιχνίδι με τη Γιούτα.

Η τιμή που έπιασε ήταν 631.000 δολάρια.

