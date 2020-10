Ο Μπάτλερ υποχρέωσε τον ΛεΜπρόν σε 7 λάθη και μόλις 9 πόντους! (pic)

Ο Τζίμι Μπάτλερ ήταν συγκλονιστικός στο Game 3 με τους Λέικερς, οδηγώντας τους Χιτ στη νίκη και το 2-1 με triple double 40άρα.

Εκτός από αυτό, έπαιξε και φοβερή άμυνα στον ΛεΜπρόν, υποχρεώνοντας σε 7 λάθη σε 32 κατοχές.

Επιπλέον όταν ο Jimmy Buckets μάρκαρε τον Βασιλιά, εκείνος πέτυχε μόνο 9 πόντους

Jimmy Butler had LeBron James’ number in Game 3, forcing 7 TURNOVERS in 32 possessions.

LeBron scored 9 PTS while being guarded by Butler, as well. pic.twitter.com/gvNYTAmlU5

— NBA Buzz (@OfficialNBABuzz) October 5, 2020