Η μεγάλη βραδιά του Μπάτλερ που απέδειξε ότι είναι ένας τεράστιος ηγέτης! (pics)

Οι Χιτ έχουν περάσει μεγάλες δυσκολίες τις τελευταίες ημέρες, αφού εκτός από το ότι βρέθηκαν στο 2-0 στους Τελικούς από τους Λέικερς, έχασαν και δύο υπερπολύτιμους παίκτες γι' αυτούς. Αντεμπάγιο και Ντράγκιτς τέθηκαν νοκ άουτ, αλλά ο Τζίμι Μπάτλερ είναι γεννημένος ηγέτης και φρόντισε να το αποδείξει μέσα στο παρκέ.

Ο παίκτης των Χιτ βγήκε στο Game 3 αποφασισμένος να καλύψει και τα κενά των υπολοίπων και το έκανε μια ιστορική εμφάνιση. Η στατιστική του λέει ότι αγωνίστηκε για 45 λεπτά και σε αυτά είχε 40 πόντους, 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ και 5 λάθη, αλλά έκανε πολλά παραπάνω. Ο Μπάτλερ δεν χαρίστηκε και απέδειξε ότι έχει αλλάξει για τα καλά το επίπεδο του και έχει πάει το στάτους του πολλά επίπεδα πάνω.

Αγωνιστικά έγραψε ιστορία αφού έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία των Τελικών με 40 πόντους και triple double, ο 3ος παίκτης από το 1980 που σκοράρει 40+ πόντους, χωρίς να έχει πετύχει τρίποντο (το έχουν κάνει οι Σακίλ και Καρίμ), ενώ οδήγησε τους Χιτ στην δεύτερη μεγαλύτερη έκπληξή των Τελικών στα τελευταία 30 χρόνια.

