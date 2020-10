Ο φόργουορντ/σέντερ των «λιμνανθρώπων» έμεινε στους 15 πόντους με μόλις εννέα προσπάθειες στο Game 3, κάτι που... σηματοδότησε και την ήττα της ομάδας του.

Τι σημαίνει αυτό; Οι 15 πόντοι του ήταν λιγότεροι από όσους είχε πετύχει στο ημίχρονο, τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου αγώνα των NBA Finals.

Επιπλέον πήρε μόλις τρεις προσπάθειες από το «ζωγραφιστό», τις λιγότερες που πήρε ποτέ στην καριέρα του στα playoffs...

Anthony Davis struggled in Game 3.

He had 15 points, less than half of what he had in Games 1 and 2. He also had five turnovers and four fouls.

He attempted only three shots in the paint in Game 3, his fewest in a playoff game in his career (min. 20 minutes played) pic.twitter.com/ySRaspeOWz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 5, 2020