ΝΒΑ: Μόνο οι Μπάτλερ, ΛεΜπρόν και Ουέστ με 40άρα σε triple double! (pic & vid)

Ο Μπάτλερ πραγματοποίησε MVP εμφάνιση στο Game 3 της σειράς με τους Λέικερς, μετρώντας 40 πόντους με 12/14 βολές και 14/20 δίποντα, 11 ριμπάουντ, 13 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες και 5 λάθη στα 45' που έμεινε στο παρκέ!

Οι Χιτ επικράτησαν με 115-104 και ο Μπάτλερ έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στη λίγκα που κάνει triple double, έχοντας σημειώσει 40 πόντους. Οι δυο προηγούμενοι ήταν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς (2015) και Τζέρι Ουέστ (1969).

Jimmy Butler joins LeBron James (2015) and Jerry West (1969) as the only players in NBA History to record a 40+ point triple-double in the #NBAFinals! pic.twitter.com/QjvvHoyfSt

— NBA (@NBA) October 5, 2020