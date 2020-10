ΛεΜπρόν: «Απίστευτο που συγκρίνουν εμένα και τον Ντέιβις με Κόμπι-Σακίλ» (pic)

Οι Λέικερς βρίσκονται 2 νίκες μακριά από τον τίτλο, με τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις να κάνουν εξαιρετικά ματς στα playoffs.

Πολλοί άρχισαν να τους συγκρίνουν με το θρυλικό δίδυμο των λιμνανθρώπων, αυτό του Κόμπι Μπράιαντ και του Σακίλ Ο'Νίλ.

Ο Βασιλιάς τοποθετήθηκε επί του θέματος και τόνισε πως είναι απίστευτο.

«Δεν μπορώ να πιστέψω πως εγώ και ο Ντέιβις είμαστε εκεί στην... κουβέντα και μας συγκρίνουν με τον Κόμπι και τον Σακίλ. Είναι απίστευτο», ανέφερε ο ηγέτης των Λέικερς.

Bron is blessed to be part of Lakers history pic.twitter.com/QycueooHER

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 4, 2020