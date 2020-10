Ο Πιτίνο συμβούλευσε τον Βόγκελ για την άμυνα «ζώνης» των Χιτ! (pic)

Ο ίδιος ο προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς αποκάλυψε ότι είχε επαφή με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και νυν του Iona State ενόψει των NBA Finals.

Άλλωστε ο Ρικ Πιτίνο ήταν προπονητής του Φρανκ Βόγκελ στο κολέγιο του Κεντάκι, όπερ και σημαίνει ότι ο τεχνικός των «Λιμνανθρώπων» γνώριζε από πρώτο χέρι τον τρόπο σκέψης του.

Πάντως, αν λάβουμε υπόψιν μας το αποτέλεσμα, ο Hall Of Famer βοήθησε τον προπονητή των Λέικερς!



Frank Vogel says his old college coach at Kentucky, Rick Pitino, reached out with tips on attacking the Miami Heat zone leading up to Game 1 of the Finals

— Dave McMenamin (@mcten) September 30, 2020