Ο Ντέιβις ένιωθε νευρικός, αλλά βγήκε στο παρκέ και έγραψε ιστορία! (vid)

Εξαιρετικός ήταν ο Άντονι Ντέιβις στους πρώτους Τελικούς της καριέρας του και κατάφερε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του να φτάσει στην νίκη. Παρόλο που παραδέχτηκε ότι πριν το ματς ήταν νευρικός, μόλις η μπάλα βρέθηκε στον αέρα, όλα τελείωσαν.

Ο AD είχε 34 πόντους, 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ και αυτή είναι η 3η καλύτερη επίδοση σε ντεμπούτο σε τελικούς, για παίκτη των Λέικερς.

Η παρέα που έχει σε αυτό το ρεκόρ είναι εξαιρετική, αφού ο Σακίλ Ο' Νιλ το 2000 είχε 43 πόντους, ενώ ο Τζορτζ Μίκαν είχε 43 το μακρινό 1949. Ο Ντέιβις έχει την τρίτη καλύτερη όλων των εποχών και ακολουθεί ο Μπέιλορ.

AD told me he felt nervous coming out tonight...he didn’t show it. Tied with Elgin Baylor in Lakers history for 3rd best NBA Finals debut. Only Shaq and George Mikan better. pic.twitter.com/QVgAh2gU3M

