Σμιθ: «Καταστροφή για τον ΛεΜπρόν αν χάσει στους NBA Finals»! (vid)

Οι Τελικοί του ΝΒΑ βρίσκονται προ των πυλών αφού τα ξημερώματα της Πέμπτης (1/10, 4:00, COSMOTE SPORT 4 HD) οι Λέικερς θα αντιμετωπίσουν τους Χιτ στο Game 1 της σειράς που θα κρίνει τον τίτλο στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Από την πλευρά του, ο γνωστός δημοσιογράφος Στέφεν Σμιθ αναφέρθηκε στο πως θα επηρεάσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς ενδεχόμενη ήττα στην 10η παρουσία του στους Τελικούς:

«Αν χάσουν οι Λέικερς, θα είναι καταστροφικό χτύπημα στην "κληρονομιά" του ΛεΜπρόν...» ανέφερε σχετικά.

.@stephenasmith says LeBron's legacy will take a "devastating hit" if he loses to the Heat in the Finals. pic.twitter.com/2EhdSNaQY0

