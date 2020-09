Κλέι Τόμπσον: Ανέβασε στροφές και... κάρφωσε στην προπόνηση (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς «ανέβασαν» βίντεο από τις προπονήσεις στο προπονητικό κέντρο, με τον Κλέι Τόμπσον να φαίνεται σε... εξαιρετική κατάσταση!

Μάλιστα όχι μόνο κάνει τη δουλειά του έξω από τα 7.25 μέτρα, αλλά «πατάει» καλά και καρφώνει πλέον με χαρακτηριστική ευκολία.

Αν μη τι άλλο μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ της σεζόν 2020-21 όπου θα ενισχύσει κανονιβά τους «Πολεμιστές» μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε έναν χρόνο εκτός.

GET UP THEN

The Dubble || @NetSuite pic.twitter.com/ztz4vWj8Y2

— Golden State Warriors (@warriors) September 30, 2020