Ντοκ Ρίβερς: Σε ανοικτή γραμμή με τους Σίξερς! (pic)

Όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια από το «The Athletic», ο έμπειρος προπονητής θα καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους Σίξερς προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μάλιστα το ραντεβού αναμένεται να γίνει στη Φιλαντέλφεια όπου θα συζητήσει με τους ιθύνοντες των 76ers για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν από τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Βασικός υποψήφιος για τον πάγκο των Σίξερς είναι και ο Μάικ Ντ' Αντόνι, ο οποίος αποχώρησε με τη σειρά του από τους Χιούστον Ρόκετς.

Former Clippers coach Doc Rivers will meet with the 76ers in the Philadelphia area, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 30, 2020