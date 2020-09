Μετά από 7 χρόνια στον πάγκο των Κλίπερς, ο Ντοκ Ρίβερς όπως όλα δείχνουν θα πρέπει να βρει το νέο σταθμό της καριέρας του. Ο 59χρονος προπονητής όπως αναφέρει και ο γνωστός δημοσιογράφος Άντριαν Βονιαρόφσκι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας του Λος Άντζελες μετά την αποτυχία της φετινής χρονιάς που ξεκίνησε με τόσα όνειρα και δεν έφτασε ούτε στους τελικούς της Δύσης.

Coach Doc Rivers is out with the Clippers, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 28, 2020