Ο Πατ Ράιλι έχει πάει τελικούς σε έξι δεκαετίες! (pic)

Από το 1967, όταν και έπαιζε με τους San Diego Rockets στο ΝΒΑ ο Πατ Ράιλι είναι με κάποιο τρόπο μέχρι και σήμερα στην κορυφαία λίγκα. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχει βρεθεί σε τελικούς του ΝΒΑ!

Δηλαδή, έχει πάει σε τελικούς σε έξι δεκαετίες. Συνεπώς, δεν τον φωνάζουν άδικα «Νονό», «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και άλλα διάφορα προσωνύμια.

Ο Πατ Ράιλι έχει πάει τελικούς ως παίκτης και προπονητής των Λέικερς, προπονητής των Νικς, προπονητής και πρόεδρος των Χιτ. Έχει τρεις παρουσίες ως παίκτης, εννέα ως προπονητής και πέντε ως διοικητικός παράγοντας.

The Godfather, Lord of the Rings, the Ringmaster. Call him what you want.

Doesn't matter, Pat Riley lives in the Finals. pic.twitter.com/7J3ycdlD9Q

— SportsCenter (@SportsCenter) September 28, 2020