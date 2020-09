Αντεμπάγιο: Το ρεκόρ και η είσοδος στο κλειστό club των Λεμπρόν, Ουέιντ, Σακίλ (pics)

Ο σέντερ των Μαϊάμι Χιτ είχε 32 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ στον 6ο τελικό της Ανατολής και με αυτήν την επίδοση κατάφερε κάτι που μόνο άλλοι τρεις παίκτες των Χιτ το είχαν πετύχει στο παρελθόν.

Μετά τους Λεμπρόν Τζέιμς (10 φορές), τον Ντουέιν Ουέιντ (3 φορές) κα το Σακίλ Ο' Νιλ (1 φορά) έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία του Μαϊάμι που τελειώνει ένα ματς των playoffs με 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Επιπλέον μετά τον Λεμπρόν έγινε ο δεύτερος παίκτης των Χιτ που είχε 20+ πόντους και 10+ ριμπάουντ για 7ο ματς σε μια σεζόν στα playoffs!

The @MiamiHEAT head to the NBA Finals with a 125-113 victory over the @celtics

Bam Adebayo is the 4th player in Heat history with 30 points, 10 rebounds and 5 assists in a playoff game, joining LeBron James (10x), Dwyane Wade (3x) and Shaquille O'Neal (1x). pic.twitter.com/DORgJ93spi

