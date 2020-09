ΛεΜπρόν Τζέιμς: Πάει playoffs; Φτάνει τελικούς ΝΒΑ! (pics)

Οι Λέικερς, με την επιβλητική εμφάνιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς (38π., 16ρ., 10ασ.), επικράτησαν στη σειρά με τους Νάγκετς με 4-1 και προκρίθηκαν στους τελικούς του ΝΒΑ, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.

Με αυτόν τον τρόπο, ο «KIng James» έγραψε την 10η παρουσία του σε τελικούς της κορυφαίας λίγκας και μάλιστα με τρίτη διαφορετική ομάδα, μετά τους Χιτ και τους Καβαλίερς.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί τις προηγούμενες εννέα φορές που είχε μπει η ομάδα του στα playoffs, εκείνος την πήγε στους τελικούς! Κάτι που έγινε και φέτος.

Τα κατορθώματά του έφτασαν να συγκρίνονται και με... ομάδες, αφού έχει περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς ΝΒΑ από όλες τις ομάδες, εκτός των Ουόριορς, Σέλτικς και Λέικερς.

Στο twitter επικρατεί... παροξυσμός για τον ίδιο και για όσα έχει καταφέρει!

LeBron now has more NBA Finals appearances than all but three franchises pic.twitter.com/N1C0nqfVcX — ESPN (@espn) September 27, 2020

2007 was LeBron's first trip to the Finals. 13 years later, he's making his 10th Finals appearance pic.twitter.com/StWJNYpD8q — ESPN (@espn) September 27, 2020

10 trips to the finals. 3 different teams. WITNESS pic.twitter.com/aZrQt48Pmn — NBA Central (@TheNBACentral) September 27, 2020