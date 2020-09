Λέικερς: Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια σε τελικούς ΝΒΑ! (pic)

Οι Λέικερς επικράτησαν των Νάγκετς με 117-107, για να φτάσουν στο 4-1 και να προκριθούν στους τελικούς του ΝΒΑ, για πρώτη φορά, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια.

Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε η τρομερή εμφάνιση του ΛεΜπρόν Τζέιμς με 38 πόντους, 16 ριμπάουντ και 10 ασίστ και η βοήθεια από τον Άντονι Ντέιβις, που είχε 27 πόντους.

Πλέον, απέχουν μόνο μερικές νίκες μακριά, από το να κρατήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο στα χέρια τους, ενώ περιμένουν να δουν αν θα αντιμετωπίσουν τους Μαϊάμι Χιτ ή τους Μπόστον Σέλτικς.

For the first time in 10 years, the Lakers are NBA Finals bound! pic.twitter.com/8TKL291xoE

— ESPN (@espn) September 27, 2020