Πιρς: «Οι παίκτες σήμερα φοβούνται τον ΛεΜπρόν»! (vid)

Οι Καλιφορνέζοι διεκδικούν τη συμμετοχή τους στους NBA Finals και ο βετεράνος άσος των Σέλτικς εξήγησε πως οι σημερινοί σταρ της λίγκας βλέπουν τον ΛεΜπρόν και φοβούνται!

«Οι παίκτες σήμερα φοβούνται τον ΛεΜπρόν Τζέιμς. Αν δουν τον ΛεΜπρόν μπροστά τους, τρέμουν από τον φόβο. Οι παίκτες της εποχής μου δεν αγωνίζονται πια στην λίγκα. Εμείς δεν φοβόμασταν τον ΛεΜπρόν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Paul Pierce says players today are scared of LeBron

"My era is out the league, we weren’t afraid of LeBron."

(ESPN) pic.twitter.com/CEg6DWVOsJ

— NBA Central (@TheNBACentral) September 26, 2020