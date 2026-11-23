Γουόριορς - Σέλτικς 88-87: Πήραν το θρίλερ οι... πολεμιστές, μοιραίος Τέιτουμ
Ματσάρα έγινε στο Γκόλντεν Στέιτ. Τελικά οι Γουόριορς που σε άλλο ένα ματς δεν είχαν τον Κάρι που παραμένει τραυματίας, επικράτησαν με 88-87 των Σέλτικς. Εξαιρετική άμυνα από τους πολεμιστές στην τελευταία περίοδο και ειδικά στον Τέιτουμ τον οποίο περιόρισαν πολύ.
Μάλιστα ο Γκριν έβγαλε και την καθοριστική άμυνα πάνω στον ηγέτη των Σέλτικς στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Στο 9-8 οι νικητές, στο 11-6 η Βοστώνη που συνεχίζει να είναι ψηλά.
Για τους νικητές ο Ποτζιέμσκι είχε 18 πόντους, ο Μπάσεϊ μέτρησε 13 και ο ρούκι Λέντεμποργκ που εντυπωσιάζει, είχε 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Τέιτουμ είχε 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
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