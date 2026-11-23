Οι Γουόριορς άντεξαν κόντρα στους Σέλτικς και επικράτησαν με 88-87, με τον Κάρι να είναι εκτός σε άλλο ένα παιχνίδι.

Ματσάρα έγινε στο Γκόλντεν Στέιτ. Τελικά οι Γουόριορς που σε άλλο ένα ματς δεν είχαν τον Κάρι που παραμένει τραυματίας, επικράτησαν με 88-87 των Σέλτικς. Εξαιρετική άμυνα από τους πολεμιστές στην τελευταία περίοδο και ειδικά στον Τέιτουμ τον οποίο περιόρισαν πολύ.

Μάλιστα ο Γκριν έβγαλε και την καθοριστική άμυνα πάνω στον ηγέτη των Σέλτικς στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Στο 9-8 οι νικητές, στο 11-6 η Βοστώνη που συνεχίζει να είναι ψηλά.

Για τους νικητές ο Ποτζιέμσκι είχε 18 πόντους, ο Μπάσεϊ μέτρησε 13 και ο ρούκι Λέντεμποργκ που εντυπωσιάζει, είχε 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Τέιτουμ είχε 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Εκτός του Κάρι, έλειπε ξανά και ο Τζίμι Μπάτλερ, αλλά οι Γουόριορς δεν μάσησαν!