Οι Σέλτικς κατάφεραν να νικήσουν την ομάδα του Μαϊάμι με 121-108 και να μειώσουν τη σειρά των τελικών Ανατολής σε 3-2. Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούν ακόμα ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν από τα πρόσωπα της Βοστώνης που ξεχώρισαν στο παιχνίδι, αφού ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους και 8 ριμπάουντ. Μάλιστα, φρόντισε να προσφέρει κι ένα απολαυστικό στιγμιότυπο, όταν σκόραρε για τρεις και γύρισε στον πάγκο των αντιπάλων για να... στείλει φιλάκια!

Jaylen Brown blew a kiss to the Heat bench after making back-to-back 3s pic.twitter.com/iOrXVEZCGs

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 26, 2020