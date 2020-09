Στα μέσα της τελευταίας περιόδου του Game 4 των τελικών της Δύσης, επιχείρησε ένα τζαμπ σουτ, αλλά προσγειώθηκε το πόδι του Μίλσαπ με αποτέλεσμα να γυρίσει τον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού.

Βέβαια ο Άντονι Ντέιβις κατάφερε να συνεχίσει στο ματς όσο ήταν το πόδι του «ζεστό» αλλά ο Φρανκ Βόγκελ εξέφρασε την ανησυχία του για την κατάσταση του παίκτη της ομάδας του.

«Πονούσε ακόμα. Πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός του. Πάντα υπάρχει ανησυχία για τραυματισμούς σαν και αυτόν» ήταν τα λόγια του προπονητή των Λέικερς.

Vogel says that “there’s always concern” with an ankle injury like Anthony Davis suffered tonight. The team will wait to see how AD responds to treatment tonight and tomorrow to get a better idea of his availability for G5. But considering he finished G4, have to think he plays.

— Dave McMenamin (@mcten) September 25, 2020