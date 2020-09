ΛεΜπρον: «Όλοι μιλάνε, αλλά αν έμπαιναν σε ένα γήπεδο θα τα έκαναν πάνω τους» (vid)

Οι Λέικερς έχουν καταφέρει να είναι η πιο σταθερή ομάδα στα φετινά playoffs και αποδεικνύουν μέσα στο παρκέ τι είναι ικανοί να κάνουν. Μετά από ακόμα μια νίκη τους και μάλιστα εξαιρετικά σημαντική, ο ΛεΜπρον Τζέιμς απάντησε σε όσους ασκούν κριτική και το έκανε με τον πιο εμφατικό τρόπο.

«Όλοι μπορούν να μιλάνε έξω από αυτό, αλλά αν τους έβαζες να κυνηγήσουν ένα δαχτυλίδι ή απλά μέσα σε ένα παρκέ, πιθανότατα από τις 10 φορές και τις 10 φορές να τα έκαναν πάνω τους».

Lakers’ LeBron James on critics: “Anybody can talk from outside but if they got into the ring or got into the arena, probably 10 times out of 10, they’d s—- their pants.” pic.twitter.com/QjhIoKomyV

