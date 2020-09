Βόγκελ στα αποδυτήρια: «Ήταν ο Mamba στο παρκέ. Η Mamba Mentality» (vid)

Ο προπονητής των Λος Άντζελες Λέικερς μιλώντας για το νικητήριο τρίποντο του Άντονι Ντέιβις είπε ότι «ήταν σουτ του Mamba αυτό. Ο Mamba ήταν εκεί έξω στο παρκέ. Η Mambe Mentality» και συνέχισε:

«Ήταν φοβερό σουτ, αλλά έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Είμαστε μια καλή ομάδα, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη δουλειά μας. Και πάμε για το επόμενο».

“That was Mamba right there. Mamba Mentality.”



Frank Vogel in the locker room after AD's game-winner. (via @Lakers) pic.twitter.com/JB7r1R45L8

— ESPN (@espn) September 21, 2020