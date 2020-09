Αντετοκούνμπο: Πουλήθηκε rookie κάρτα με ποσό ρεκόρ 1.812.000 δολάρια! (pic)

Ακούγεται απίστευτο αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό! Ύστερα από δημοπρασία, ένας συλλέκτης έδωσε 1,812,000 εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να κάνει δική του μία κάρτα από την rookie χρονιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Μάλιστα το ποσό αυτό είναι ρεκόρ καθώς «έσπασε» τα 1,8 εκατομμύρια δολάρια που είχαν δοθεί για μία κάρτα του Λεμπρόν Τζέιμς πριν από έξι εβδομάδες!

Giannis 1/1 Logoman card sells for $1,812,000, a new record for a modern day basketball card.

Beats $1.8 million paid for a LeBron card six weeks ago.

Both cards sold by @GoldinAuctions pic.twitter.com/H4x17INdWq

— Darren Rovell (@darrenrovell) September 21, 2020