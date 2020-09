Ντέιβις: «Γι' αυτό φώναξα 'Κόμπι' μετά το σουτ» (vid)

Αμέσως μετά το buzzer beater στο Game 2 των τελικών της Δύσης, ο «φρύδιας» φώναξε δυνατά «Κόμπι» θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του μεγάλου Κόμπι Μπράιαντ με αυτό το σουτ.

Γιατί το έκανε; «Ο Κόμπι είχε ευστοχήσει σε αμέτρητα σουτ στην καριέρα του. Είτε σε κανονική περίοδο, είτε σε Playoffs, είτε σε Finals. Είχα αστοχήσει σε ένα αντίστοιχο σουτ κόντρα στους Νετς στο Λος Άντζελες και είχα νευριάσει με τον εαυτό μου. Ο Λεμπρόν μου είπε να μην το σκέφτομαι και να προχωρήσω. Είναι η σειρά μας να κάνουμε αντίστοιχα plays Και να ευστοχούμε σε τέτοια σουτ. Ειδικά φορώντας αυτές τις φανέλες»

“He would make big time plays so it’s time for us to make big time plays.”@AntDavis23 on playing in the Mamba jerseys. pic.twitter.com/xiklNZyaAR

— NBA TV (@NBATV) September 21, 2020