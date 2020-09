Ενα μεγάλο σουτ, μια τεράστια νίκη, μια σπουδαία κίνηση!

Ο Άντονι Ντέιβις, μετά το buzzer beater που πέτυχε με τους Νάγκετς φώναξε «Kobe». Ετσι δείχνει το σεβασμό του στον άνθρωπο που έδινε τέτοιες νίκες στο Λος Αντζελες. Σ' έναν άνθρωπο που δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Σ' έναν άνθρωπο που θα υπάρχει και θα υπάρχει μέσα από τέτοια καλάθια.

Anthony Davis confirmed that he yelled “KOBE!” after drilling the game winning shot. pic.twitter.com/6b8N5Z9J7c

— SportsCenter (@SportsCenter) September 21, 2020