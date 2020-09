Ντέιβις όπως... Ντόντσιτς και Ανουνόμπι! (vid)

Ο φόργουορντ/σέντερ των Λέικερς πήρε την κατάσταση στα χέρια του και με ένα μεγάλο σουτ χάρισε στους Λέικερς τη νίκη κόντρα στους Νάγκετς και το 2-0 στη σειρά των τελικών στην Δύση.

Κάτι αντίστοιχο είχαν κάνει άλλοι δύο παίκτες κατά τη διάρκεια των φετινών playoffs στο ΝΒΑ.

O Λούκα Ντόντσιτς είχε ευστοχήσει σε τρίποντο με το οποίο είχε φέρει τη σειρά Κλίπερς-Μάβερικς στα ίσια (2-2) ενώ ο Ανουνόμπι είχε κρατήσει «ζωντανούς» τους Ράπτορς στο 3ο παιχνίδι της σειράς με τους Σέλτικς.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο που ετοίμασε το ΝΒΑ

AD.

OG.

Luka.



There has been a #TissotBuzzerBeater in each round of the 2020 #NBAPlayoffs so far! pic.twitter.com/QdyUtAkjUM

— NBA (@NBA) September 21, 2020