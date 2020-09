Παράλληλα μπήκε στο κλειστό κλαμπ των παικτών της ομάδας του Λος Άντζελες που έχουν σημειώσει νικητήριο καλάθι στο τέλος του ματς.

Και σ' αυτή τη λίστα ο Λεμπρόν... λείπει!

TODOS LOS BUZZER-BEATERS DE LAKERS EN PLAYOFFS #NBA

1962 Jerry West vs. Boston

1963 Jerry West vs. St. Louis

1964 Elgin Baylor vs. St. Louis

2002 Robert Horry vs. Kings

2004 Derek Fischer vs. Spurs

2006 Kobe Bryant vs. Suns

2010 Metta World Peace vs. Suns

2020 DAVIS vs. Nuggets pic.twitter.com/MVzLqlfQ74

