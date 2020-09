Νευριασμένος και γεμάτος γκρίνια ο ΛεΜπρον για το MVP του Αντετοκούνμπο! (pic & vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και πάλι ο MVP της κανονική περιόδου, αφού έκανε μια τεράστια χρονιά με τους Μπακς, αλλά ο ΛεΜπρον Τζέιμς έχει αντιρρήσεις και κυρίως νευρίασε με τις μόλις 16 ψήφους από τις 101 που πήρε. Ο «Βασιλιάς» σχολίασε ειρωνικά μέσω twitter, ενώ μετά το παιχνίδι με τους Νάγκετς μίλησε για αυτό.

«Με νευρίασε, αυτή είναι η ειλικρινής μου απάντηση. Με νευρίασε γιατί από τις 101 ψήφους, πήρα 16. Αυτό με νευρίασε πιο πολύ απ' όλα. Δεν θα κάτσω εδώ να κλαίγομαι για την διαδικασία. Έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια, το ξέρω αυτό. Έχει αλλάξει. Κάποιες φορές είναι ο καλύτερος παίκτης στην καλύτερη ομάδα, κάποιες φορές είναι εκείνος που είναι καλύτερος στα στατιστικά του, έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια. Δεν ξέρω... Ο Γιάννης είχε μια εκπληκτική σεζόν, σίγουρα μπορώ να πω αυτό. Είμαι μια χαρά, μην μπερδευτείτε, είμαι μια χαρά, θα κοιμηθώ μια χαρά το βράδυ. Δεν ξέρω πόσο παρακολουθούν το παιχνίδι του μπάσκετ ή απλά πάνε για την... αφήγηση»

LeBron tweeted this after saying he was “pissed off” about MVP voting pic.twitter.com/7xngv6mdnf

— SportsCenter (@SportsCenter) September 19, 2020