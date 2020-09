Σέλτικς: Ένταση μεταξύ Σμαρτ-Μπράουν, απέτρεψαν τα χειρότερα οι συμπαίκτες! (pic)

Οι Σέλτικς έχασαν και το Game 2 από τους Χιτ κάτι που δημιούργησε προβλήματ και έφερε... έκρηξη στα αποδυτήρια, με φωνές, πράγματα να... εκτοξεύονται και τον Σμαρτ να βρίζει.

Το Athletic το πήγε λίγο παραπέρα και αναφέρει πως υπήρξε ένταση μεταξύ Μάρκους Σμαρτ και Τζέιλεν Μπράουν μετά το τέλος του Game 2, ενώ οι υπόλοιποι συμπαίκτες απέτρεψαν τα χειρότερα και οποιδήποτε σωματική επαφή.

Πάντως σύμφωνα με το ESPN, o Mπραντ Στίβενς είχε συνάντηση με τους Τέιτουμ, Κέμπα, Μπράουν και Σμαρτ μετά το περιστατικό με σκοπό να λυθεί το θέμα και να βοηθήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης.

What really went down in the Celtics' locker room after Game 2?

Sources say that Marcus Smart stormed into the Celtics postgame locker room saying that other players needed to be held accountable.@ShamsCharania takes you inside the locker room for @TheAthleticNBA

