Συνάντηση Στίβενς με τους ηγέτες των Σέλτικς για να ηρεμήσει η κατάσταση (pic)

Οι Σέλτικς έχασαν και το Game 2 από τους Χιτ με αποτέλεσμα να δημουργηθεί... έκρηξη στα αποδυτήρια, με φωνές, πράγματα να... εκτοξεύονται και τον Σμαρτ να βρίζει.

Σύμφωνα με το ESPN, o Mπραντ Στίβενς είχε συνάντηση με τους Τέιτουμ, Κέμπα, Μπράουν και Σμαρτ μετά το περιστατικό με σκοπό να λυθεί το θέμα και να βοηθήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης.

Επιπλέον τονίζεται πως υπήρξαν πολλές φωνές μέσα στα αποδυτήρια αλλά δεν υπήρξε κάποια σωματική επαφή, δηλαδή δεν πιάστηκε στα χέρια κάποιος με συμπαίκτη του.

