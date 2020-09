Καντέρ: «Πολλές ηλίθιες φήμες» (pic)

Πολλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για εκνευρισμό των Σέλτικς, μετά την δεύτερη ήττα τους στους τελικούς Ανατολής με τους Χιτ, αλλά οι παίκτες έδωσαν τις απαντήσεις τους.

Μεταξύ αυτών, πήρε θέση και ο Ενές Καντέρ, ο οποίος μέσω twitter εξέφρασε την άποψή του για όλα όσα ακούγονται και γράφονται.

«Πολλές ηλίθιες φήμες εκεί έξω. Αυτή η ομάδα παικτών είναι η καλύτερη που έχω υπάρξει ποτέ. Κανείς δεν μπορεί να χωρίσει την οικογένειά μας. Συνεχίζουμε να παλεύουμε», έγραψε, διαψεύδοντας πως η ομάδα της Βοστώνης περνάει κρίση.

Too many Bullsh.t rumors out there, this group of guys is one of the best I’ve been around.

No one can split our family up.

Keep fighting & grinding.

— Enes Kanter (@EnesKanter) September 18, 2020