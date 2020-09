Οι Σέλτικς σε κρίση: Οι παίκτες απαντούν για όσα έγιναν στα αποδυτήρια (pics & vid)

Καθόλου αναίμακτα δεν ήρθε η δεύτερη ήττα από τους Χιτ, για τους Σέλτικς. Η Βοστόνη είχε το προβάδισμα, αλλά τελικά έχασε και ακολούθησε ένας μεγάλος καυγάς στα αποδυτήρια με πρωταγωνιστή τον Μάρκους Σμαρτ, που τα έβαλε με όλους.

Ο Ουόκερ σχολίασε: «Δεν ήταν τίποτα, δεν έχω πολλά να πω», ενώ ο προπονητής της ομάδας, Μπραντ Στίβενς, είπε: «Οι παίκτες ήταν συναισθηματικοί, μετά από ένα σκληρό παιχνίδι, μια σκληρή ήττα».

Το γεγονός σχολίασε και ο Μπράουν τονίζοντας: «Γι' αυτό αγαπάμε τον Μάρκους, παίζει με πάθος, είναι φωτιά... Το χρειαζόμαστε αυτό. Υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω στις οικογένειες, αλλά στηρίζουμε ο ένας τον άλλον γι' αυτό που είμαστε. Πρέπει να πάρουμε αυτή την φωτιά στο Game 3»

“It was nothing. I ain’t got much to speak on about it.”

