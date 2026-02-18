O Bούτσεβιτς πρόσφερε ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό στον συμπαίκτη του, Γουάιτ για να του δώσει το Νο.9.

Τρομερή ιστορία αποκάλυψε ο Ντέρικ Γουάιτ μιλώντας στο White Noise Pod. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πρόσφερε 5 εκατ. δολάρια στον Γουάιτ μόλις πήγε στους Σέλτικς για να του δώσει τον αριθμό «9», όμως ο γκαρντ των Κελτών του είπε πως θέλει 10 «χαρτιά» για να το σκεφτεί.

Ο Γουάιτ εξήγησε πως το Νο.9 είναι το αγαπημένο του και πως οι φίλοι των Σέλτικς φορούν τη φανέλα του με περηφάνια σε όλο το γήπεδο, ειδικά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024.

Αξίζει να τονιστεί πως μέχρι στιγμής στην καριέρα του ο διεθνής με τις ΗΠΑ, γκαρντ έχει βγάλει περίπου 80.000.000 δολάρια.