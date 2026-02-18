Σέλτικς: Ο Βούτσεβιτς πρόσφερε 5 εκατ. δολάρια στον Γουάιτ για το «9», η αντιπρόταση του Αμερικανού γκαρντ
Τρομερή ιστορία αποκάλυψε ο Ντέρικ Γουάιτ μιλώντας στο White Noise Pod. Ο Νίκολα Βούτσεβιτς πρόσφερε 5 εκατ. δολάρια στον Γουάιτ μόλις πήγε στους Σέλτικς για να του δώσει τον αριθμό «9», όμως ο γκαρντ των Κελτών του είπε πως θέλει 10 «χαρτιά» για να το σκεφτεί.
Ο Γουάιτ εξήγησε πως το Νο.9 είναι το αγαπημένο του και πως οι φίλοι των Σέλτικς φορούν τη φανέλα του με περηφάνια σε όλο το γήπεδο, ειδικά μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024.
Αξίζει να τονιστεί πως μέχρι στιγμής στην καριέρα του ο διεθνής με τις ΗΠΑ, γκαρντ έχει βγάλει περίπου 80.000.000 δολάρια.
WHITE TURNED DOWN $5 MILLION: Newly acquired Boston Celtics center Nikola Vucevic offered Derrick White $5 Million for his No. 9 jersey, but, White said he’d need $10 Million to consider 🗣️💰— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) February 18, 2026
White also explained that No. 9 is his favorite number, & that Celtics fans wear his… pic.twitter.com/BEW7YeuwuE
