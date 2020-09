Ο Τζέιμς ΛεΜπρόν κάνει ό,τι θέλει την άμυνα των Ρόκετς, καρφώνει και... τρελαίνει. Οι συμπαίκτες του έπεσαν πάνω του να πανηγυρίσουν μαζί αυτό το υπέροχο καλάθι.

LeBron with the jam early in Game 5 and the Lakers bench loves it pic.twitter.com/IygPAQbF1o

— SportsCenter (@SportsCenter) September 13, 2020