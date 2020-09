Αντετοκούνμπο: Συνάντηση με έναν εκ των ιδιοκτητών των Μπακς για το μέλλον του! (pic)

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς είναι το θέμα που... καίει!

Μάλιστα, σύμφωνα με το «yahoo sports», ο ηγέτης της ομάδας του Μιλγουόκι συναντήθηκε μ' έναν εκ των ιδιοκτητών της ομάδας Μαρκ Λάσρι ώστε να μιλήσουν για το μέλλον τόσο της ομάδας όσο και του παίκτη.

Ο Γιάννης έχει συμβόλαιο για άλλον έναν χρόνο συμβόλαιο με τους Μπακς ενώ μπορεί να ζητήσει την «super-max» επέκταση ύψους 254 εκατ. δολαρίων για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Την ίδια ώρα ακούγεται ότι Χιτ και Χλίπερς θέλουν να τον κάνουν δικό τους!

Yahoo Sources: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo met with ownership today to discuss his future and future of the franchise. https://t.co/403A6swHBv

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) September 13, 2020