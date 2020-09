Ράπτορς: Έγιναν η 3η ομάδα που φτάνει σε Game 7 με διπλή παράταση, όλες κόντρα στους Σέλτικς! (pic)

Τους Σέλτικς δεν τους λες και τυχερούς στο συγκεκριμένο θέμα, αφού έχουν βρεθεί τις μοναδικές φορές της ιστορίας απέναντι σε ομάδες που έκαναν φοβερή ανατροπή. Οι Ράπτορς νίκησαν την Βοστόνη σε διπλή παράταση και πήγαν την σειρά σε Game 7 και είναι η 3η ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το έχουν κάνει ξανά οι Μπακς το 1974 και οι Μπουλς το 2009, με το απίστευτο να είναι ότι όλοι το έκαναν κόντρα στους Σέλτικς.

Πάντως, οι δύο ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να λύσουν τις διαφορές τους σε ακόμα ένα ματς, με τον νικητή να παίρνει και το εισιτήριο για τους Τελικούς της Ανατολής.

The Raptors became the 3rd team in playoff history to force a Game 7 with a multi-OT win along with the 1974 Bucks and the 2009 Bulls.

Both the Bucks and Bulls lost Game 7...to the Boston Celtics. pic.twitter.com/Hamgl4ZRSe

