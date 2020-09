Οι Κλίπερς δεν έχουν πάει ποτέ σε τελικό περιφέρειας και τα 49 αυτά χρόνια είναι αρνητική ιστορία στον αθλητισμό! (pic)

Οι Κλίπερς έχουν καταφέρει να είναι στο 3-1 στην σειρά με τους Νάγκετς και απέχουν μόλις μια νίκη από το να γράψουν ιστορία και να ξορκίσουν την βαριά κληρονομιά τους. Η ομάδα του Λος Άντζελες δεν έχει πάει ποτέ στην ιστορία σε Τελικούς περιφέρειας και αυτό είναι αρνητικό ιστορικό ρεκόρ.

Έχουν περάσει 49 σεζόν που δεν τα έχει καταφέρει και αυτό αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από ομάδα οποιουδήποτε αθλήματος (NFL, NBA, MLB, NHL). Ο Λέοναρντ και η παρέα του πάντως είναι πανέτοιμοι να αλλάξουν τα δεδομένα της ιστορίας.

The Clippers win Game 4 against the Nuggets 96 to 85.

The Clippers have never reached the conference finals.

Their 49 seasons without reaching their league’s penultimate playoff round entering 2019-20 are by far the most of any active NFL/NBA/MLB/NHL team pic.twitter.com/2vjMsp8oEE

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 10, 2020